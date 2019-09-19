瘋疊杯不是年輕人的專利，樂齡族也來挑戰。嘉義市政府衛生局與嘉義市體育會疊杯委員會推廣祖孫疊杯防失智代間教育同樂會，19日舉辦幼兒與阿公阿嬤一同疊杯玩遊戲，場面趣味橫生，歡樂笑聲零距離。

信德阿公專注地疊杯，同時不斷念著「右手、左手、右手、左手…」，就怕一步錯了全盤皆輸重來，換了4歲小娃兒上場，快手快腳疊好杯子，場面既緊張又逗趣。

嘉義市疊杯委員會總幹事郭美伶說，疊杯是利用特殊設計的塑膠杯，杯底開孔，快速疊放可排出空氣，藉上疊及下收動作可以訓練長者手眼協調，提高專注力和記憶力，老人家有些手抖狀況，訓練成效雖不如小孩快，但從節奏及速度等慢慢引導，已具備能將3組3個杯子組合的基本動作，依序堆疊、再收回還原。

嘉義市衛生局長張耀懋說，失智症是國際共同關注的公共衛生議題，全球平均每3秒新增1名失智症患者，疊杯是近年來新興的桌遊之一，看似容易，實際操作需要動手動腦，長輩與小朋友同玩疊杯活動，有樂趣又能訓練心智及手腦，延緩失智。

(中時 )