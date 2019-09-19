國民黨總統參選人韓國瑜19日中午第4場國政直播討論長照議題，會後聯訪時，韓國瑜表示，這場國政直播針對國人最關心的長照問題，還有健康問題來做直播，內容的探討都是非常有建設性的。

國政顧問團總召張善政說，醫療跟長照的範圍非常廣泛，現在政府的長照2.0其實有很多問題，國政顧問團搬出來新的做法，就是「長照保險」。長照保險基本是用社會互助的觀念，把長照照顧的對象擴展到全民，包括老年人、年輕人工作出意外，或者新生兒有問題，都會在長照保險的範圍內。

換句話說，就是用社會互助的方式讓國家來協助，但因為這是一個保險制度，當事人自己也要出一部分的錢，但這個錢不多，估計一個月大概1個便當錢。

張說，長照保險初期開辦的費用大概是800億左右，以現在健保的開銷大概1年7000億，不到每月繳健保錢的7分之1，與現在長照2.0只能照顧到不到4分之1，將來是要拉到7、8成，甚至更高，目標是全民都能享受到。

(中時 )