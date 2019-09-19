監委楊芳玲、蔡崇義、楊芳婉今天提出調查報告，直指國防部委託廠商製作「抗近紅外線迷彩野戰服」，後來決定換裝改成「數位迷彩野戰服」，不料又暫緩不買，廠商直接告上國防部，國防部最終賠償5700多萬元，此案導致國軍迷彩野戰服供給不足、廠商虧損與國防部補償廠商損失的三輸窘況，國防部確定遭糾正。

楊芳玲表示，國軍原本採購的是「抗近紅外線迷彩野戰服」，後來國防部決定換裝計劃，改以「數位迷彩野戰服」替代，國防部派人和廠商修改契約，不料，修約後國防部又喊卡，暫時不執行換裝計畫。

楊芳玲說，但廠商也已備好設備準備換裝，導致國防部既買不到「抗近紅外線迷彩野戰服」，又暫緩「數位迷彩野戰服」，只能拿還堪使用的舊服裝給新近士兵穿，廠商未接到訂單因而請求仲裁判斷，國防部輸了到法院提起訴訟，結果第一審到第三審都敗訴，需補償廠商5700多萬元。

楊芳玲認為，國防部自2006年陸續辦理二期各5年的委託民間經營302廠採購案，第一期計畫因未即時察覺投標文件企畫書，不符合招標文件評選規定，已遭監委糾正，如今第二期賠償廠商5700餘萬元，顯然國防部在購置服裝政策上，橫向聯繫不夠。

監委楊芳玲、蔡崇義、楊芳婉語重心長地說，第二期計畫因執行不當，產生國軍迷彩野戰服供給不足，並造成廠商虧損，國防部補償廠商損失的三輸狀況，實在令人痛心，要求國防部應該確實上緊發條，有效執行各項建軍備戰政策。

(中時 )