台中市政府農業局與彰化、南投、雲林等中台灣地區農民團體合作，即日起至9月30日在台北微風超市南山店舉辦「豐饒秋月-中台灣農產精品展」，展售香腸、芋角鮮肉丸、荔枝蜂蜜酒、蔬果沙拉等多樣取得認證的農特產及加工品，期望拓展行銷通路，讓更多人認識中台灣農特產。

農業局長蔡精強指出，這次展售活動由來自台中、彰化、南投及雲林地區32個農民團體共同展出，現場販售產銷履歷蔬果、IS022000與HACCP國際驗證農產品，及飲品茶點、熟食小品、蔬果沙拉等加工品。

蔡精強表示，台中參加展售單位包括大安、霧峰、龍井、大甲、新社等農會，展出飛天豬香腸、芋角鮮肉丸、米披薩、荔枝蜂蜜酒、優豆賞膠原玉露等30種農產加工品，每樣產品都經過嚴格篩選並取得認證標章。

農業局強調，期盼透過這次的交流展銷活動，將台中及中台灣優質農產品推介給台北市民，並進一步拓展行銷通路，提高農民收益。

(中時 )