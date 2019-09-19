中市南屯區某超商內一位婦人神色慌張，邊接聽電話邊購買遊戲點數，疑似遭詐騙，中市警局第四分局大墩派出所員警獲報到場，一聽又是兒子借錢不還，現在兒子在他手裡的詐騙老梗，員警一一解釋給婦人聽後，還幫忙聯絡其兒子，終於阻止一樁詐騙，保住婦人辛苦錢。

日前下午1時許，南屯區某超商內65歲黃姓婦人，神色緊張，還邊講邊聽對方指示買遊戲點數，店員察覺有異，立即報警協助，中市警局第四分局大墩派出所巡佐陳忠秋、警員林建豪到場關心說「妳看起來很緊張，發生了什麼事嗎？」

黃婦紅著眼眶說，接到一通電話，對方指其兒子借錢不還，現在人在其手上，剛剛才打了他一頓，趕快把欠的錢幫兒子還清，要不然要再對其兒子不利，而且電話中還聽得到兒子的哭喊聲，對方要她，到超商買2萬4仟元點數，才會帶她兒子就醫，後續會再通知她如何付清剩下的債務。

黃婦聽後相當緊張，趕緊打電話給在上班的兒子，但卻無人接聽，心急如焚的她，只好先到超商購買點數，員警聽完，先安撫她的情緒，告知這是常見詐騙手法，並再次嘗聯絡其兒子，原來當時黃婦打電話時，其兒子正在騎乘機車，才沒接電話，經確認人平安無事，黃婦十分感謝員警的熱心阻詐，讓她免於財物損失。

大墩派出所所長葉信良呼籲，民眾接到不明來電，應提高警覺，便可避免淪為詐欺案件的被害者，秉持「一聽二掛三查證」原則，若有任何疑問可打165詐欺專線或打110尋求警方協助。

(中時 )