自由時報報導李佳芬農舍訴願案，雲林縣府迄今未交答辯書，遭雲縣府新聞處長打臉。（取自周柏吟臉書）

自由時報19日報導「拖字訣？李佳芬農舍案訴願逾20日 縣府迄今未交答辯書」，遭雲林縣府打臉，新聞處長周柏吟在臉書痛斥「企圖以未經查證之訊息，擾亂視聽，建請NCC徹查，切勿放縱假新聞，戕害台灣善良民風。」

周柏吟指出，同樣「爆料」內容，18日有接受其他媒體記者詢問查證，但始終未接獲自由時報記者詢問，報導內容也是子虛烏有，雲林縣府於9月10日接獲上級機關（內政部）來文前，即已著手準備訴願答辯資料，未有任何拖延，但自由時報以虛假爆料為由，刻意為文傷害雲林縣政府，只為錯誤引導輿論，縣府深以為憾。

周柏吟表示，內政部本月函文雲林縣府要求「貴府答辯時，請確實針對訴願理由逐一答辯，並請就系爭農舍建築執照關於面積及建蔽率之計算詳予說明」部分，請地方公所針對訴願書所指建築執照關於面積及建蔽率之計算，提供雲林縣府相關答辯內容。

他強調，自由時報此篇報導恐再開媒體「假新聞」惡例，誠懇呼籲媒體應謹守第四權底線，守護新聞倫理，共同維護社會公平與良心。

(中時 )