具惠善分享散文集內容。（圖／翻攝自kookoo900 IG）

韓國女星具惠善與安宰賢上月鬧出婚變風波，在安宰賢透過律師對具惠善提出離婚訴訟後，雙方之間戰火平息了一陣子。今(19日)稍早，具惠善曬出吊點滴照片，並翻出散文集。內容寫道：「你不管我變成怎樣，就算變成無用的人，也不會拋棄我」，暗指和寵物之間的愛比和丈夫可靠。

具惠善和安宰賢結婚3年，上月具惠善先指遭丈夫嫌棄乳頭不性感「被離婚」，安宰賢則是透過媒體公開兩人對話，並藉由律師澄清和鄭俊英久未聯繫，安宰賢請來爆出不雅片風波的方正賢律師處理離婚案，方正賢律師透露見過對話紀錄後，背書安宰賢和鄭俊英至少一年多沒連繫，因方正賢身分的公信力，也釐清了外界對於安宰賢、鄭俊英是否為一丘之貉的批評。

然也因這次出聲，引發外界質疑方正賢是否觸犯了保密條款，將A案中不可公開的資料使用在B案中，更指方正賢此舉似乎觸犯行規與個資保護法。而安宰賢昨宣布退出《新西遊記7》，主因是不想因私人問題造成劇組麻煩，因此主動提出請辭。

另一方面，沉默許久的具惠善，今在IG貼出吊點滴的照片，說：「從夏天住院至今還沒出院，書送到了會抽空閱讀，祝大家身體健康」，照片中是她的散文集《我是你的寵物》，具惠善還翻到其中一頁，上面寫著：「比世界上任何存在都值得信任的你，你不管我變成怎樣，都願意成為我的手臂、腿、眼、耳、鼻，就算變成無用的人，也不會拋棄我，因為你會在我身邊」，似對離婚表達目前心境。

(中時電子報)