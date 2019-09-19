蔡總統升等論文不見？國家圖書館：還在 16:332019/09/19 中時 林志成 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡總統的升等論文可於「台灣期刊論文索引系統」查詢到。（國圖提供／林志成台北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 媒體報導蔡英文總統於《政大法學評論》1983年27、28期發表兩篇副教授升等論文在國家圖書館查不到，但國圖今天發表聲明指出，那兩期期刊都在，但因皆僅收錄一本，故不提供紙本之調閱。 國圖表示，為妥適保存及利用典藏資料，已將《政大法學評論》1983年27、28期收錄於國圖所建置之「台灣期刊論文索引系統」，並提供數位閱覽。基於著作權法規定之限制，讀者必須至國圖查閱該論文資料。由於該登載該論文之刊物，國圖僅收錄一本，故不提供紙本之調閱，如有特殊需要，仍可洽詢櫃檯調閱。 (中時 ) #論文 #政大 #期刊 #資料 #評論 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡英文為何沒論文有學位 彭文正稱找到答案 23:592019/09/15 政治 律師讓英國校方退讓了 彭文正：論文聞香團要做這事 08:352019/09/16 政治 彭文正再爆蔡論文猛料！網嘆：太天真了... 08:382019/09/16 政治 論文門戰起來！財經女神槓上彭文正 15:392019/09/16 政治 不只彭文正？律師驚爆蔡論文有重大盲點…網傻眼 09:152019/09/18 政治 蔡論文爭議 呂秀蓮喊話：拿出來給大家「聞香」 12:532019/09/18 政治 小英論文今年才登錄？總統府說話了 11:432019/09/19 政治 《產業》TripAdvisor打假，去年攔截73％假評論 11:422019/09/19 財經 國民黨「黑英計畫」文件曝光？蔡英文親自回應了！ 15:312019/09/19 政治 論文無主考官簽名？ 蔡英文：都按當時規定處理 16:322019/09/19 政治 生活熱門新聞 柯南真人版！少女返家急奔廁所離奇暴斃 死因太可怕 - 生活 上任1天郭突不選 主播界梁詠琪回應了 - 生活 下體飄臭味...9成女性都做錯！醫曝尿完這樣擦才對 - 生活 拜天公廟遭當面嗆白賊、落跑市長 韓國瑜回這4句 - 生活 台灣人不耐喝酒！酒精不耐症盛行率世界第一 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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