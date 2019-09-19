媒體報導蔡英文總統於《政大法學評論》1983年27、28期發表兩篇副教授升等論文在國家圖書館查不到，但國圖今天發表聲明指出，那兩期期刊都在，但因皆僅收錄一本，故不提供紙本之調閱。

國圖表示，為妥適保存及利用典藏資料，已將《政大法學評論》1983年27、28期收錄於國圖所建置之「台灣期刊論文索引系統」，並提供數位閱覽。基於著作權法規定之限制，讀者必須至國圖查閱該論文資料。由於該登載該論文之刊物，國圖僅收錄一本，故不提供紙本之調閱，如有特殊需要，仍可洽詢櫃檯調閱。

(中時 )