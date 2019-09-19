民眾黨立委布局原屬意推派北市府副發言人黃瀞瑩出征台北市第一選區（士林、北投），不過她意願始終不高，近期傳出民眾黨打算改推北市花卉產銷公司副董事長呂瀅瀅角逐。黃瀞瑩19日坦言，參選立委的意願不高，至於列入不分區也尚未有討論，呂人目前在國外，手機沒開機未取得聯繫。

士北立委選舉，藍綠已就定位，國民黨將提名北市議員汪志冰參選，民進黨則由立委吳思瑤拚連任，先前民眾黨動作頻頻，黃瀞瑩也到龍山寺和關渡宮拜廟、出席士北地方活動，只不過，因為黃態度消極，民眾黨也開始另覓人選。

今傳出民眾黨可能改推呂瀅瀅，據黨內人士指出，由於呂曾任士北議員，有一定的民意基礎，加上在花卉產銷公司的經營，的確是不錯的人選。因為呂目前人在國外，至截稿前手機皆沒有開機，無法取得她的回應。

此外，黃瀞瑩雖不選區域立委，但有可能列入民眾黨不分區立委，黃瀞瑩則表示，這部分還未有討論。

(中時 )