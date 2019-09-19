台南市政府與新光三越台中店攜手舉辦「饗樂台南，台南揪ME購」台南美食展，市長黃偉哲(左一)特別帶頭來推薦在地美食。（馮惠宜攝）

台南市長黃偉哲努力拼島內經濟，繼6月間到台中裕毛屋賣芒果等農特產品，19日他再度現身台中新光三越台中店推銷台南美食，他說，這次精挑細選台南30家美食小吃，邀請中台灣的粉絲一次吃好吃滿。

台南市政府與新光三越台中店攜手，19日至25日連續七天在10樓大廳舉辦「饗樂台南，台南揪ME購」台南美食展，匯集30家台南知名美食伴手禮業者，帶來台南在地美食饗宴。

這也是台南市長黃偉哲三個月內兩度到台中知名賣場行銷在地美食，他說：新光三越台中中港店連續八年蟬聯百貨店王，充分展現中台灣百貨零售市場的消費實力，此次與台南美食相結合，期達到聚客共歡效應。

台南市政府經濟發展局長郭阿梅表示：台南百年古都有好多的小吃美食，可謂台灣的「美食天堂」，伴手禮更是享譽四方。活動現場種類多元豐富，不論肉粽、碗粿、甜點、滷味、海鮮加工品、或咖啡烘焙等應有盡有，除了網路紅透半邊天「名坂奇洋菓子」、還有知名的「玉井之門芒果乾」，中台灣的民眾只要逛百貨就能一次吃好吃滿。

(中時 )