勤益科大調酒社社員在社團博覽會上表演調酒，吸引新鮮人。(林欣儀攝)

迎接新鮮人踏入大學新環境，國立勤益科技大學18、19日舉辦「社團博覽會」，邀集校內50個社團大顯身手，在博覽會中演出各自專長，藉以吸引新生加入，有人在活動現場大跳熱舞、還有電音演奏等，氣氛熱鬧滾滾。

勤益科大熱舞社學生站在校舍旁、隨著音樂跳舞，吸引不少新生圍觀，而另一頭，電音社也擺出一整套樂器現場示範，為社團博覽會炒熱氣氛。近幾年相當熱門的國際志工社社長鄭如盈說，希望招收對服務有熱忱、活潑的新血加入，目標盼讓社團壯大到300人。

國際志工社員、今年暑假赴柬埔寨擔任國際志工的廖沛欣，也一邊發放傳單、一邊分享自身經驗，她說，社團志工以教育為主，到柬埔寨教導偏鄉孩子英文、音樂或藝術等，大夥並為孩子們募集各類童書，看是付出，其實自己也成長很多。

在今年全中運中、奪下英雄聯盟電競冠軍的電競社也是博覽會焦點，社長胡東霖說，盼尋找喜愛玩電競、直播的學弟妹加入。

勤益科大校長陳文淵表示，社團是大學4年中很重要的一環，學生們可透過社團學習溝通技巧、拓展人際網路，藉由博覽會方式，盼讓新鮮人更了解每個社團的特色，進而尋找到自己喜歡的社團。

(中時 )