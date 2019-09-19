富利宬公司對外宣稱投資醫美、生技、股票操作等，招收投資金入金投資，並宣稱投資報酬率高達75到200％，不過，投資人發現富利宬所稱的投資項目有虛偽情況，向台北地檢署檢舉，北檢19日指揮調查局台北市調處兵分3路對富利宬光復北路的辦公室、負責人陳柏霖住所等3處地點執行搜索，並將陳及6名公司員工約談到案，稍晚將移送北檢複訊。

檢調接獲檢舉，富利宬公司從去年到今年間，以投資醫美診所、生物科技公司，以及美國等其他國家的期貨原油、台灣股票操作等項目，對外招攬投資，吸金達4億8千多萬元，受害人粗估達上百人。

檢調調查，富利宬公司以每單位3到5萬元，給予介紹投資人的佣金10％，不過，入金之後的投資人卻發現富利宬公司所稱的投資項目卻是虛偽不實，因此向檢調提出檢舉。

富利宬公司設立於2017年，發記營業項目主要是化妝品製造及批發，由於招攬投資宣稱保證獲利，且投資項目有不實，檢方於是朝違反銀行法及詐欺罪嫌偵辦。

(中時 )