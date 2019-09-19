▲南開科大在消防隊支援下，教導學生使用消防水帶操作噴水滅火要領。（楊樹煌攝）

南開科技大學生活輔導組為提升師生對天然及人為災害的認識與減災、應變、復原的能力，今19日舉辦國家防災日演練暨學生防災應變教育訓練，全校統一進行疏散演練，除培養全校師生災害發生的應變處置，並建立校園防災應變組織運作，深化師生防災意識。

南開科大此次的演練為模擬鄰近車籠埔地區活斷層帶發生地震災害，實施防災應變教育訓練，強化學校災害防救應變處置及善後復原重建作業能力，以作為日後災害處置參考經驗。

活動首由師生1分鐘地震避難掩護，確實依地震避難3要領實施蹲下、找掩護、抓住桌腳，直到廣播地震稍歇。再由教學大樓、南新樓上課的學生，實施緊急避難疏散，抵達各班指定集合地點後，由任課老師確實點名並回報；然後針對全校新生實施CPR、濃煙體驗、水箱水龍帶、滅火器等四組實作。

南開科大學務長陳榮煇表示，該校因地處斷層帶，921地震受損嚴重，因此實施防災應變教育訓練，並針對新生實施各類救護技能實作，讓學生徹底感受面對災害應有的作為，成效良好。

(中時 )