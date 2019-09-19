亞馬遜森林大火引起國際關注，身負保育森林資源任務的林務局羅東林管處，今天（19日）也跟進空拍照「大開箱」潮流，順勢推出「森林救火隊」開箱組合，呼籲民眾如發現森林火災，盡速撥打免費防火專線。

羅東林管處表示，全台每年10月至翌年4月，氣候乾燥，是最易發生森林火災發生的時期，因台灣的地理環境特殊，森林多位於陡峭且難以抵達的山區，一旦發生森林火災，將造成大量人力、物力、財力及生態環境資源損耗。

因應森林火災季節，羅東林管處啟動「防救森林火災」整備工作，開啟「森林救火隊裝備組合」，包括小貨車、UAV高空偵察機、背負式水袋、火拍、大型鏈鋸、消防幫浦及相關防火裝備，守護國家森林資源。

羅東林管處表示，因應森林火災季節，平日如戰時，預作裝備整備及演練，並請全民一起來守護森林資源，免費防火專線0800000930（您您您，救山林）、0800057930（林務局，救山林）。

(中時 )