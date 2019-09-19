美國陸軍研究單位創造了一種輕型裝甲，它的強度比鋼要強韌14倍，重量卻輕了8倍，將會是未來新型防彈衣、戰鬥頭盔、防彈板的材料。不過它不是金屬，而是一種塑膠。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，美國陸軍研究辦公室(ARO)資助的紐約大學水牛城分校(University at Buffalo )研究人員，創造了一種輕型強化塑膠，名為UHMWPE，它比鋼材強14倍，重量輕8倍(密度低)，是吸收子彈和其他射彈衝擊的理想選擇。研究結果在已發表在ACS應用高分子材料雜誌上。

論文的第一作者任仁強博士說：「UHMWPE是一種強化聚乙烯塑膠，在性質上與塑膠袋、吉他撥片是一樣的。不過我們將聚乙烯給超高分子化了，使得它具有極強的韌度，能用於防彈背心、頭盔和其他類型的防彈衣，或是車輛、船艦、直升機的內襯防護擋板。」

美國軍品市場已經有UHMWPE的護甲，也被證實具有極好的防彈能力。(圖/youtube)

在研究UHMWPE時，研究團隊分析了珍珠牡蠣貝，也就是能製作珍珠的牡蠣，在珍珠的製作過程中，碳酸鈣物質不斷的堆疊，排列成高分子結構，使得珍珠變得相當堅固。研究人員學習了珍珠形成的堆疊過，使聚乙稀有著強大的堅韌度，既有彎曲度，卻能夠吸收子彈的動能。

材料設計項目經理伊文‧藍納史東博士(Evan Runnerstrom)說：「與鋼鐵或陶瓷裝甲相比，UHMWPE最大的好處塑形更容易，能夠為士兵、車輛和其他陸軍資產提供多種保護。」

Youtuber測試UHMWPE裝甲，以5.56公釐步槍彈擊打，成功擋下子彈。

事實上，像UHMWPE這類的軟裝甲已經使用多年，凱夫勒(KEVLAR)就是最有名的例子，凱夫勒雖然不是塑膠，但也相差不遠，它是一種人造纖維，和尼龍布是同一類的。

UHMWPE也具有高導熱性，這種快速散熱的好處，可以幫助它吸收子彈和其他射彈的能量，穿起來也比較不悶熱。

研究人員還在持續改良UHMWPE的性能，他們發現加入微量化學物質，能夠再增強材料的性能，目前添加二氧化矽奈米粒子，發現效果很好。

(中時電子報)