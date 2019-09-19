富達國際與螞蟻財富19日聯合發佈2019年度「中國養老前景調查報告」。該報告指出，大陸年輕人的退休儲蓄意識有所提高，且和所有受訪者一樣想要更早退休，因此，更有意願提高金融知識。

2019年度「中國養老前景調查報告」是由富達國際與螞蟻金服旗下的理財平台螞蟻財富聯合發佈，共計覆蓋50,050位受訪者，是全球同類調查報告中規模最大的之一。

富達國際表示，根據一項中國大陸最新調查報告顯示，儘管受訪者在「做好退休準備」方面仍存較大阻礙，而且相對來說女性面臨的挑戰更大，但是與去年相比仍然出現許多積極的變化和增長的跡象。

依據該調查內容指出，有半數受訪者表示已經開始為退休進行儲蓄，相較於去年的46％上升，其中年輕一代的比例從44％增長到48％。富達國際表示，受訪者普遍想更早退休，他們的目標退休年齡從去年的57.6歲降至55.8歲。然「資金不足」再次成為受訪者退休儲蓄的主要障礙。

富達國際指出，多個存在競爭關係的財務目標正在阻礙大陸儲蓄人群實施有助其達成退休目標的措施。大陸受訪民眾寄望子女扶養晚年的人數逐漸減少，但絕大多數（66％）受訪者仍將「為父母提供舒適的生活」作為一項重要的人生目標。其他的重要人生目標還包括「為子女提供良好的教育」（64％）和「事業成功」（52％）。而把「保障舒適的退休生活」列為重要人生目標的受訪者尚不到一半（46％）。

自2018年8月以來，大陸已經推出50多個退休基金，以協助大陸儲蓄人群的退休投資。隨著退休產品的積極進展，接下來如何鼓勵人們增加儲蓄並主動通過各種投資工具來達成退休目標將成為一大挑戰。

(工商 )