華視、三立都會台、衛視中文台週五華劇《用九柑仔店》劇中，上一代的故事包括勇伯及年輕阿公的故事深深吸引觀眾，網路也好評不斷。本週張軒睿、莫允雯及侯彥西與程雅晨也將展開愛情故事。侯彥西這次在《用九柑仔店》增肥變身成功，演活了癡情的「兩金」，他的出場總是讓觀眾開懷大笑，為戲增色。

侯彥西。

有觀眾覺得侯彥西飾演的兩金這角色很像大仁哥，但侯彥西卻有不同見解。他認為兩金不像大仁哥，大仁哥是會製造機會，但兩金不會，兩金是很直線條，想法單純，「屬於只要你快樂，我就快樂，這是很可愛的，大仁哥是讓人家不確定到底是不是喜歡你的」。但兩金的喜歡是有點壓力的，因為沒有考慮到女生的感受，會嚇到女生。他現實生活不是個癡情漢，他在愛情這方面是理性的，例如現在喜歡一個人，要是知道對方對他沒有意思或也沒有好感的話，就不會繼續追求她，因為他相信還有更好的選擇，也不需要因為她而耽誤自己的事，所以就會放棄。

侯彥西笑說自己在感情上也曾做過癡情傻事，他記得在高中畢業的時候，因為沒有考上大學，所以去了重考班，當時就認識一個台北的女生，所以每週末都搭客運北上，那時候他都會騙家人說是去自修和住宿，但實際上都是去找女朋友，但那陣子大概維持了半年。由於侯彥西是獅子座，很愛面子，又很不喜歡被打槍，所以不太會去做沒有把握的事，所以他在感情上的停損點就是，「當知道對方對我沒有好感或是我知道他不喜歡我，我就會停下來不去打擾對方，我對感情很理性，很看得開」。

耍浪漫。

飾演被侯彥西癡情追求的程雅晨，但心中卻喜歡著張軒睿，程雅晨說事實她曾經遇過這個狀況，一開始跟鳳玉一樣，一心一意望著自己喜歡的人，但就在她還執著追求深陷苦惱的那個喜歡的人時，遇到一位朋友，他要她去想想，追求的愛情到底是什麼？她說：「當時想了一下發現想要的愛情是擁有一個懂我的人，兩人相知相惜一起生活。」但仔細想一下，這個她曾喜歡的人並不懂她，好像也不是這麼想花時間去懂，所以在最後選擇了像兩金這樣的人！笑說：「我們常會忽略那個默默在身旁守候的人。」圖/三立

侯彥西。

侯彥西。

(中時 )