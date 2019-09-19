台中市長盧秀燕上任後，以「前店、後廠、自由港」三大經濟政策推動「台中富市3」，打造台中成為富強城市。（盧金足攝）

台中市新聞局長黃國瑋表示，市政成果會逐步顯現，希望市民有所感受，市府會更加倍努力，回應市民的期待，打造更好富市台中。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕上任後全力衝建設，被稱為「動工市長」。（盧金足攝）

台灣世界新聞傳播協會委託艾普羅公司針對台灣22縣市舉辦施政滿意度調查顯示，台中市長盧秀燕終於撥雲見日，在降低PM2.5有成後飛出困境，經濟、醫療衛生、社會福利與幸福感在六都都名列前茅。台中市新聞局長黃國瑋19日表示，盧秀燕上任後「腳步飛快」衝建設，已被稱作「動工市長」，市政成果逐步顯現，市民有所感受。

盧秀燕競選時宣示「市長換人、空氣換新」，上任後即對包括台中火力發電廠等重大汙染源祭出霹靂手段，發起「市民看藍天」活動，空品好不好？有沒有改善？不只環保數據顯示大有進步，市民也從藍天評斷空氣品質獲改善。

盧秀燕在該民調中表現可圈可點，民調凸顯台中市民的幸福感高，此外，對「經濟」、「醫療衛生」與「社會福利」等施政成效的滿意度，在六都中也是進入前段班。

以台中市全盤發展考量，不炒短線，尤其苦民所苦，先從生活中攸關的環境著手，提出「藍天白雲行動計畫」，對抗空汙，推動中火減煤、燃煤蒸氣鍋爐退場，根據行政院環保署統計，台中市今年1至8月細懸浮微粒PM2.5創9年新低，「讓藍天再亮眼一些」。

黃國瑋指出，盧秀燕兌現政見，7月起恢復老人健保補助，造福22萬多名長輩，減輕家庭經濟負擔，照顧長輩，對年輕人就業率也著力甚深，依行政院主計總處統計，台中市15至24歲青年，今年上半年失業率六都最低。

照顧親子族群，擴大 落實「公托倍增計畫」，東區、北區、梧棲公托家園及大里親子館均已陸續開幕，減輕經濟負擔，讓父母無後顧之憂。

「盧市長積極建設，水湳國際會展中心延宕20年，在上任3個月即動工」，黃國瑋進一步指出，東區尚武段社會住宅也在3月動工，綠空鐵道三期5月動工，豐富專案7月動工，世界地標台中綠美圖已在9月動工，「動工市長」布局大台中，招商引資拚經濟，縮短城鄉差距，強調就算許多建設不在第一任內完成，「但台中的進步一刻不能等」。

黃國瑋說，市政成果會逐步顯現，希望市民有所感受，台灣世界新聞傳播協會的施政滿意度調查中，台中在幸福感、社會福利、經濟、醫療衛生等面向獲得肯定，市府會更加倍努力，回應市民的期待，打造更好富市台中。

(中時 )