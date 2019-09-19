中秋節過後天氣轉涼，轉眼9月23日就是「秋分」，吃火鍋的外食族開始增多，為搶攻商機，乾杯集團旗下鍋物料理品牌「黑毛屋本家」決定自9月23日起推出「大和芋牡蠣海陸鍋」，首次將日本頂級山藥「大和芋」結合火鍋出餐，為秋冬火鍋市場大戰開第一槍。

大和芋是日本黏性最高且味道最濃郁的頂級山藥，因秋天正是盛產季節，「黑毛屋本家」以之搭配來自瀨戶內產的牡蠣一同烹煮，口感有別傳統火鍋，乾杯集團並為這款新鍋物制定「專屬SOP吃法」，號稱要在秋天給消費者全新的品鍋體驗。黑毛屋本家預期，今年秋天業績較夏天會再成長超過1成，

乾杯集團旗下「黑毛屋本家」以「日式鍋物傳教士」自許，菜單上除有「涮涮鍋」、「壽喜燒」、「博多水炊鍋」，以及「博多明太子摩滋鍋」4種鍋物選擇外，每年春夏秋冬之際，都會嚴選當季新鮮食材，研發季節限定的鍋物料理。

「黑毛屋本家」針對「大和芋牡蠣海陸鍋」設計的獨門煮鍋SOP，分別為煮、放、沾、炊四大步驟。首先「煮」必須將頂級山藥「大和芋」煮1分半後，沾著獨門沾醬一起品嘗大和芋本身美味；接著「放」入瀨戶內海產的牡蠣、秋季時期最美味的石斑魚，以及使用台灣產蛤蜊，並加入蝦仁、魚漿做成的蛤蜊丸子，搭配雞骨熬製而成的特製高湯底烹煮；再將煮好的海鮮「沾」海鮮醋、肉類沾黑松露味噌，磯雪昆布則是先捲在肉裡(西班牙伊比利豬或是雲林黑羽土雞肉)，再沾些許松露味噌一起入口；最後「炊」則是將番薯、栗子、銀杏、人參、毛豆、昆布鹽與白飯稍微炊煮，盛碗時再放上杏仁，完成最後一道「七彩栗子堅果雜炊」，一次體驗秋天濃郁氛圍。

瞄準個人精緻火鍋市場，乾杯集團今年7月將旗下鍋物品牌「黑毛屋」分為目的型消費的「黑毛屋本家」，以及老饕日常飲食的新「黑毛屋」。有別於新型態的黑毛屋，「黑毛屋本家」主打目的型消費的客群，推出鍋物型態及種類也較多元，目前黑毛屋本家店數已達3店，預計推出季節鍋物「大和芋牡蠣海陸鍋」將可帶動業績較去年同期再成長1成。

(工商 )