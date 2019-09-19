周杰倫日前和五月天阿信合作新曲〈說好不哭〉，短短2天Youtube點閱破千萬人次，同樣身為好友的蕭敬騰（老蕭），被問到會不會吃醋周杰倫沒找他合唱新歌，他開完笑回「他（杰倫）不敢跟我唱啦」，又提到阿信還原當天金曲獎、周臨時傳訊邀到錄音室合唱，如果換作是老蕭會不會答應赴約，他回「他們兩個一定不是當天講的，一定串通很久啦，那是新聞稿做效果，他倆笑果王啊」。

老蕭又補充「如果當天太臨時了啦，如果玩音樂可以，但杰倫不敢跟我在音樂上有交流」，二度大開哥兒們玩笑。被問及11日郭碧婷和香港娛樂大亨向華強兒子向佐在意大利舉辦婚禮，同為座上賓的蕭敬騰說，被問到義大利好不好玩，蕭敬騰逗趣回「義大利怎麼會有杰倫好玩」，笑倒現場人，他透露當天有獻唱〈Marry me〉祝福他們，至於紅包包多少，蕭敬騰逗回「我人到還要給錢嗎，應該是他們要給我錢吧」。

過去參加過不少婚禮，被問到心中夢想舉辦婚禮地點？老蕭說，在自己家鄉辦會有人情壓力，異鄉辦要帶很多東西，累到自己，目前是覺得都不要辦，因為我希望可以圓滿，而好友周杰倫與昆凌婚禮辦3次，會不會效仿他？老蕭說，「可以跟他學習」。

921大地震今年滿20週年，蕭敬騰受邀重新演唱主題曲〈讓愛轉動整個宇宙2019〉。（陳俊吉攝）

老蕭近日錄《聲林之王2聲境傳奇》，因時差關係「錄到差點睡著」，透露率先拯救他的是戴佩妮，唱搖滾樂時「挖～我眼睛都亮了，醒一半」，接著玖壹壹出場「整個催下去，我就醒了」。預計年底推出新專輯，目前正在錄音，至於是否有機會合作其他歌手？老蕭表示，有想過合作饒舌歌手、或是新的音樂夥伴。

921大地震今年滿20週年，蕭敬騰受邀重新演唱主題曲〈讓愛轉動整個宇宙2019〉。（陳俊吉攝）

921大地震今年滿20週年，蕭敬騰受邀重新演唱主題曲〈讓愛轉動整個宇宙2019〉，今天MV發表記者會，包括民歌教母陶曉清、中華音樂人交流協會理事長李建復、點燈文化基金會董事長張光斗等人出席。老蕭說，之前住14、15樓時「覺得很晃，不知是不是心理作用，後來搬走給爸媽住，反正他們不怕」，提到收養的4隻流浪貓及6隻流浪狗，老蕭眼神憐憫「動物很怕打雷、地震，他們身體縮在一起，我會抱抱他們」。921地震20週年愛的行動民歌演唱會，將於9月20日晚間7點於南投埔里紙教堂舉行。

(中時 )