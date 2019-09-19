面對高雄連日來聚眾滋事、開槍、砸車事件頻傳，高雄市長韓國瑜19日下午烙重話，強調治安事件已對高雄形象影響太大，未來若再發生鬥毆事件，就撤換分局長，再不行，就要局長負責。市警局長李永癸也強調，即刻起動用所有警力、裝備，全力掃蕩不良幫派份子及場所。

高雄市治安亮紅燈，成為全台焦點。韓國瑜再次強調對治安事件「零容忍」，也對轄區發生槍擊案的前鎮警分局長林新晃提出「最嚴厲警告」。韓國瑜強調，若再發生類似暴力事件，一定撤換分局長。再不行，警察局長本人要負責。

韓國瑜強調新團隊上任八個月來，一直要求警察局，務必加強治安三大工作。第一為反毒，第二為街頭暴力，第三為酒駕。針對兩位直播主連日來引爆的聚眾鬥毆、開槍事件，記者會上，韓國瑜表情凝重，特地要求局長李永癸到場自行解釋澄清。

李永癸表示，兩名直播業者支持者互嗆引發的衝突，警方已成立專案小組，由刑警大隊統合相關單位共同偵辦，也報請檢察官指揮。警方目前已鎖定25名嫌犯，其中有17人來自外縣市。

李永癸強調，警察局對暴力嚴厲譴責，絕對不縱容姑息。除了對嫌犯全力追緝，也通令各分局全面加強掃蕩不良幫派份子。另外也在容易發生糾紛的場所及路段，強化臨檢勤務。

(中時 )