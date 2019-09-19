曾拿下德國亨利．馬托國際小提琴比賽首獎的小提琴家陳瑾瑒，返台和台灣觀眾分享音樂。（郭吉銓攝）

曾拿下德國亨利．馬托國際小提琴比賽首獎的小提琴家陳瑾瑒，返台和台灣觀眾分享音樂。（郭吉銓攝）

曾拿下德國亨利．馬托國際小提琴比賽首獎的小提琴家陳瑾瑒，自幼在德國弗萊堡出生，現定居慕尼黑，近期返台和聽眾分享音樂，他表示，作為這個年代的音樂家，接收音樂訊息的管道多，聆聽的版本多，考驗也「作為這一世紀的音樂家，考驗的是統合能力，以及獨立思考的能力。」

師承約格．霍夫曼、茱麗亞．費雪、安娜．舒馬茜蔻等大師，陳瑾瑒表示，「我可以在老師身上聽見一些從上世紀留下來的演奏方式，同時也學習到許多演奏技巧，這些是演奏時的必備『工具』，但怎麼運用、如何表達音樂，還是考驗個人獨立思考能力。」

陳瑾瑒出生於1994年，雙親都是古典音樂迷，從小就有許多音樂可聽，他先是看著姊姊學鋼琴，他也跟著學，後來6歲轉為學習小提琴，今年7月甫獲慕尼黑音樂戲劇學院小提琴最高演奏家文憑。曾獲勛菲爾德國際弦樂大賽小提琴組首獎、德國慕尼黑國際音樂大賽傑出演奏者特別獎等。2015年獲曼紐因音樂協會獎學金。

這次返台，陳瑾瑒選了一首在台灣較少人演奏的孟德爾頌在13歲時寫的《d小調小提琴協奏曲》，他表示，「這首作品有古風，帶有巴洛克的元素，像是在歌唱一樣，平常很少人演奏，這次想跟台灣觀眾分享較少聽到的曲目。」

值得一提的是，陳瑾瑒演奏使用的指法，是參考自小提琴大師曼紐因的註記，「我不一定會完全照他的指法，但從他的指法，我可清楚看見他如何表達這首曲子，如何去呈現樂句和音群，這和現代人的思考很不一樣，很有參考價值。」

自小在古典音樂發源地歐洲成長，陳瑾瑒說自己很幸運，「但每次回到亞洲，可以感受到一股嶄新的能量，不管是音樂會還是樂團，都很有活力，還有很多年輕人，這是一件很棒的事。」

演出將於9月21日在國家音樂廳登場，合作樂團為台灣絃樂團。

(中時 )