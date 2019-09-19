政府各機關打假不遺餘力，教育部認為前銓敘部長朱武獻，在《168周報》刊載「蔡英文，你的課本教學生少量吸毒再轟趴」等文章，是惡意散播假訊息，向警政署舉報後，朱武獻被依違反《社會秩序維護法》，移送簡易庭裁罰。但法官審理後打臉教育部，認定朱文章所述，不是憑空捏造，是依事實所為意見表達，不論是否得當，都不屬「謠言」範疇，裁定不罰。

曾為民進黨黨員的朱武獻，在前總統陳水扁執政時，曾任人事行政局局長、總統府國策顧問和銓敘部長。2017年5月16日，由佛教、道教、一貫道、天主教與基督教等九大教派所組成的「宗華教信聯盟黨」正式登記創黨後，朱武獻擔任宗教聯盟黨主席。

今年7月，教育部認為6月22到28日的《168周報》434期，刊載朱武獻撰文「課本教學生吸毒雜交」、「蔡英文，你的課本教學生少量吸毒再轟趴」等標題文章，涉及散佈虛假訊息，是公開造謠，發函警政署查辦。新北市警局新店分局蒐證後，認定朱武獻涉及違反社維法第63條第1 項的散布謠言，有足以影響公共安寧的行為，移送簡易庭裁罰。

法官審理中，依文章中提到，高中課本推薦台灣同志諮詢熱線協會時經營「爽歪歪SongYY」網站等內容，職權調查後發現，網路使用者確實可自「社團法人台灣同志諮詢熱線協會」網站連結至「熱線男同志性愉悅性教育（即「爽歪歪SongYY」）」網站，並可接觸和閱覽該站左上角「性愛達人」選項下包含「派對藥物」（包含為我國毒品危害防制條例所列的第二級毒品（如MDMA、大麻、甲基安非他命）及第三級毒品（如K他命）、「轟趴」等內容。

法官審理認為，朱武獻在本案文章所述就不是憑空捏造，根據事實所為的意見表達，無論當否，都非屬「謠言」的範疇，與社維法所定「散布謠言」的要件不合，不能以違反社維法相繩，裁定不罰。

(中時 )