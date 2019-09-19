蔡英文總統今(19)下午至新莊出席全國金仲獎頒獎典禮。(吳亮賢攝)

蔡英文總統今(19)下午至新莊出席全國金仲獎頒獎典禮，對於郭台銘棄選2020，蔡英文表示「就是平常心看待」，至於台北市長柯文哲昨受訪時說，總統選戰回歸藍綠對決，「民進黨可以開香檳慶祝」，蔡則回應，「我們穩紮穩打，至於開香檳就不用了。」

媒體提問，郭台銘宣布棄選是否有嚇一跳，還是在預期之中？蔡英文表示，「就是平常心看待」，至於呂秀蓮突宣布參戰2020，蔡則強調，還是照自己的節奏跟規劃來進行這場選戰，我們希望團結所有力量來保護台灣。

對於柯文哲揶揄民進黨總統初選將他納入，但最後他沒有登記，所以缺乏正當性，蔡英文表示，當時是民進黨中執會的共識決，以當時的政治情勢做最好的判斷，國民黨也是做這樣的安排，蔡更不忘酸柯，「在這個中選會結束連署登記那一段前後時間，柯文哲市長也出現了。」

至於柯文哲說，郭台銘棄選後總統回歸藍綠1對1，民進黨現在該開香檳慶祝，蔡則重申不管誰參選、誰退選，還是按照自己的節奏，來進行選戰，「我們穩紮穩打，至於開香檳就不用了。」

(中時 )