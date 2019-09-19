台南運河11座橋梁光雕從20日起，夜夜綻放，成為運河觀光一大特色。(曹婷婷攝)

點亮台南運河！台南運河沿線安工四號橋、樂利橋及健新橋近期完成LED光雕裝置，加上其他橋梁光雕，11座橋梁光雕從20日起，夜夜綻放，成為運河觀光一大特色，台南市長黃偉哲歡迎市民前來安平，共享浪漫情懷。

台南運河是台南城市發展的重要資產，更是重要觀光資源，為推動運河觀光發展及配合運河遊船計畫，工務局計畫於運河沿線各橋梁設置夜間LED光雕，利用夜間景觀燈光照明效果營造舒適浪漫的遊船風情，提升南運河沿線觀光，也增加夜間視覺豐富性。

工務局表示，經檢視運河沿線安億橋、承天橋、望月橋、臨安橋、新臨安橋、金華橋、新南橋、永華橋、安工四號橋、樂利橋及健新橋等11座橋梁，僅剩安工四號橋、樂利橋及健新橋尚未設置LED光雕，工務局向內政部營建署爭取前瞻計畫「全國水環境改善計畫」經費，裝置LED光雕凸顯運河跨河橋特色。

如今，運河入夜後，夜間景觀更添炫麗色彩，吸引遊客駐足欣賞，運河橋梁光雕開啟時間為每天18時30分至23時。

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