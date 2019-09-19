「國際考古日」，適逢「新北考古公園」今年開放，特別在10月11日至20日擴大辦理「國際考古月系列活動」，讓民眾可以體驗不一樣的十三行。（翻攝照片／戴上容新北傳真）

十三行博物館為響應「國際考古日」10月於新北考古公園推出一系列如「夜宿十三行」、「文化達人」、「史前獵人」與「地景踏查」等主題活動，更首次舉辦的史前夜派對「秋秋臉Night Party」。

新北文化局長蔡佳芬表示，每年10月第3個星期六是「國際考古日」，適逢「新北考古公園」今年開放，特別在10月11日至20日擴大辦理「國際考古月系列活動」，讓民眾可以體驗不一樣的十三行，系列活動從9月23日10點起開放民眾報名。

十三行館長陳春蘭表示，10月11日將舉辦「秋秋臉Night Party」，首次免費夜間開放十三行博物館及新北考古公園外，當天也邀請歌星與民眾同歡，另外也營造「烤骨」氛圍，現烤全豬、全雞等野味美食樣樣都有。

陳春蘭補充，「小小考古學家」在10月19日、20日兩日強勢回歸，並加碼辦理「小小館長」，將由館長親自指導，完成訓練後還可獲專屬認證。

此外，「史前獵人」活動讓大家化身新石器時代獵人製作弓箭；「夜宿十三行」擴大住宿範圍，與鎮館之寶《人面陶罐》真跡共枕外，也開放新北考古公園高腳屋住上一晚；現在只要「十三行粉絲專頁」完成指定留言，就有機會享有免費「夜宿十三行」的獨特禮遇，限量40名。

(中時 )