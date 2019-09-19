美國眾議院院長佩洛西稍早前與黃之鋒、何韻詩等香港人士舉行記者會，引起輿論關注；中國外交部發言人耿爽今天（19日）舉行例行記者會，批評佩洛西等美國政客是非不分，粗暴干涉中國內政，中方表示強烈不滿及堅決反對。

耿爽指出，中方近期已多次就美方干涉香港的錯誤言行表明嚴正立場，但佩洛西等美國政客仍是非不分，公然舉行記者會，威脅推動涉港議案，並同港獨分子接觸，對香港事務說三道四，粗暴干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

耿爽重申，香港事務純屬中國內政，不容任何外國勢力干涉敦促美方遵守國際法和國際關係的基本準則，停止以任何形式干預香港事務，停止推動審議有關涉港議案，停止為香港暴力激進勢力和港獨分子站臺，停止對損害香港特區繁榮穩定的言行推波助瀾。

此外，大陸立場鷹派的《環球時報》今天（19日）發表社評，批評佩洛西與黃之鋒等人會面，是赤裸裸的干涉中國內政。文章指出，黃等人是一群對中國充滿偏見及仇恨的「意識形態狂」，試圖製造一場「玉石俱焚」的對抗運動，失去未來的將是香港廣大普通市民，那些少數領頭人物則能夠很容易地在香港體制下接受美國和西方特殊保護，把民眾損失的利益轉化成他們個人政治賭博的籌碼。

社評警告，如果香港一些人受美國的忽悠，將抗議運動搞成要求獨立政體級別絕對普選的政治對抗，將矛頭指向整個國家，那麼他們將投入的會是一場自殘運動，決無任何成功的可能。香港是中國的一個特別行政區，按照基本法的要求對「雙普選」做出機制性安排，防止選出一個對抗中央的特區政府，這條底線不可逾越。

社評強調，香港的高度自治必須有政治上的底線，瞭解這一點是香港社會一直存在的集體情商。美國一些精英和香港極端人士試圖用美式民主自由的理念擾亂人們對這條底線的認識，他們勾結起來形成一個欺騙香港公眾的共同體。決不能讓他們的陰謀得逞。

(中時 )