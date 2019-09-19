高雄君鴻酒店遭法拍歇業後，扯出案外案，原向君鴻承租的3家公司19日控訴遭大樓管委會追殺，強制斷水斷電。（柯宗緯攝）

高雄君鴻酒店法拍歇業後，又扯出案外案。原向君鴻承租的樂活、富勝、福勵等3家業者19日出面控訴，遭追殺斷水斷電，無奈停業。管委會澄清，業者積欠2000多萬水電費未繳；凱德堂則回應，租賃關係依法已移轉凱德唐公司，此次強制執行拍賣皆屬合法。

君鴻酒店3月被海霸王集團旗下凱德唐拍定後，迄今尚未點交，風波不間斷。福勵公司尹姓顧問怒斥，海霸王與85大樓管委會聯手追殺與君鴻有租賃關係的不點交公司，8月20日管委會罔顧公安，將緊急升降梯關閉與斷水斷電，逼迫仍在營業3家公司無法營業。

「你今天要砍是砍君鴻的頭！幹嘛砍我們三家公司的頭？」尹姓顧問說，這3家公司停業，有30多名員工被迫放無薪價，就連餐廳鮑魚、魚翅等高檔食材也都腐臭報廢，觀景台、民宿也被迫停業，估計損失幾千萬。

福勵曹姓女員工控訴，遭斷水斷電後，多次向管委會提出申請使用電梯未果，直到9月6日由於要報稅、發薪所有資料都在樓上，只好從1樓逃生出入口爬到37樓，空氣相當稀薄快要窒息，管委會卻冷血視若無睹。

85大樓管委會監委駁斥說，7月5日君鴻已宣布停業，但6至8月水電、管理費共欠逾2200萬，這3家公司與新的所有權人無租賃關係，加上按照住戶管理規約，逾繳兩期就斷水斷電，管委會站得住腳。

海霸王總經理李日順強調，凱德唐自3月29日取得權利移轉證書起，樂活、富勝及福勵的租賃關係已移轉凱德唐，且這3家業者半年來未繳一分一毫租金，租賃關係依法早已終止，凱德唐才是最大受害者。另外，君鴻向法院提出主張聲請大法庭審理，已由最高法院駁回確定，亦即本次強制執行拍賣事件皆屬合法。

(中時 )