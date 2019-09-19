善化分局長方國璽（右一）與同仁至轄內金融機構與超商拜訪，宣導民眾匯款時應注意之各種狀況。（善化分局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市安定區1名婦人上周被假檢察官詐騙25萬元，幸好安定區農會港口辦事處行員蔡景裕與王麗儒機警發現婦人提款時有異狀，拖延被害人領款速度，一人立即通知港口派出所員警到場，一眼識破是詐騙集團的老梗，順利阻止新台幣25萬元付諸流水。

善化分局表示，港口派出所警員胡祥誠與陳信忠上周執行巡邏勤務時接獲報案，指稱安定農會港口辦事處有民眾疑似遭詐騙案，2員立即趕抵現場，發現該名婦人在櫃台前準備提領著25萬現鈔，神情慌張地不知如何是好。

婦人見到警員宛如見到救星，隨即向警員求助，指稱當天上午9時許接到電話，對方自稱是士林地檢署檢察官，並告知她名下帳戶有不明金流匯入，必須提領25萬元供地檢署調查保管，否則可能遭到羈押禁見，她只好到銀行提領現款。

2員聽聞後馬上識破是詐騙集團慣用手法，趕緊向婦人解釋，「檢察官查案不可能直接向民眾索討現金。」要婦人不必理會，經2人耐心安撫勸說，才讓婦人恍然大悟，隨後送婦人回到銀行將現金存回戶頭，成功阻止婦人的血汗錢遭詐。

善化分局長方國璽近日特帶同偵查隊隊長、善化所所長，針對轄內近期遭車手提領熱點之金融機構與超商進行拜訪，宣導銀行行員遇民眾匯款時應注意之各種狀況，同時加強關懷互動，詢問是否有需要善化分局加強協助地方。

各家銀行也感謝善化分局關心，表示將灌輸行員觀念，多對民眾實施關懷提問之動作，減少民眾遭詐機會。

善化分局表示，鼓勵民眾積極注意可疑人士，如協助警方成功查獲詐欺提領車手及取簿手現行犯，可獲頒新台幣1萬元之獎金，期能促成警民良好合作關係，防制轄區詐騙情事發生。

(中時 )