勤美公司董事長何明憲被訴在「大廣三不良債權」交易案，侵占勤美之從屬公司的款項共逾7000萬元，台南高分院更一審將何男依違反證交法之侵占罪判刑4年6月，最高法院認為犯罪事實仍有待釐清，撤銷發回更審。

(中時 )