勤美董座何明憲遭判4年半 最高法院撤銷 17:102019/09/19 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片。林偉信攝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 勤美公司董事長何明憲被訴在「大廣三不良債權」交易案，侵占勤美之從屬公司的款項共逾7000萬元，台南高分院更一審將何男依違反證交法之侵占罪判刑4年6月，最高法院認為犯罪事實仍有待釐清，撤銷發回更審。 (中時 ) #勤美 #撤銷 #法院 #最高法院 #公司 也許您會感興趣 推薦閱讀 盡職治理與投資人關係論壇 9/19登場 14:382019/09/16 財經 公司治理當道 台股投資更Smart 16:422019/09/16 財經 石木欽案有10名最高法院法官捲入？劍青檢改籲司法院嚴查 11:372019/09/17 社會 最高院法官被控集體被招待 法官跳出來獎 呂太郎也說... 11:352019/09/17 社會 脫歐前英相要國會休會挨告 最高法院開始審理 22:402019/09/17 國際 司法院開鍘 石木欽遭送監院調查！請辭公懲會委員長 獲總統批准 04:102019/09/18 社會新聞 疑10法官捲入 劍青檢改促嚴查 04:102019/09/18 社會新聞 貪檢收賄替業者護航 判囚10年定讞 12:492019/09/19 社會 原民傳統領域？日月潭孔雀園BOT案邵族提告敗訴 15:132019/09/19 社會 行政訴訟再判邵族傳統領域需撤銷 原民會：依規定補正程序 16:262019/09/19 生活 社會熱門新聞 跟小王共用超快感潤滑液 人妻發生雙重慘劇 - 社會 治安亮紅燈 韓國瑜怒了：再發生換掉分局長 - 社會 太陽花女戰神比基尼照超辣 網笑：不放撞麥克風照？ - 社會 妙齡女走進派出所 二話不說拿刀劃脖子 - 社會 台灣一線女星遭「變臉」 慘淪韓A片女主角 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。