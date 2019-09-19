新北市客家文化園區21日舉辦首場校園客語桌遊暨實境解謎遊戲創意競賽，請20所國小、140位學童參加，挑戰團隊合作解謎拿獎金，活動並搭配草地音樂會、Hakka戲棚Show、客家美食DIY及文創市集等，以「哈客嘉年華」的形式，邀請民眾周末假期一起吃喝玩樂，認識客家文化。

新北市客家局欲將打造客家文化園區成為「哈客樂園」，首次舉辦校園客語桌遊暨實境解謎遊戲創意競賽，除了客語桌遊競賽外，還加入娛樂性元素更高的實境解謎遊戲，以新北哈客樂園中客家景物，包含建築、文物及歷史脈絡等真實場域，設計5道關卡，讓學童藉由團隊合作來破解謎題。

客家局指出，活動邀請20所國小、140位學童參加，冠軍隊伍可獲得獎狀及獎金1萬5400元、亞軍8400元、季軍4200元，此外，當天在禾裎廣場有Hakka戲棚Show，邀請Alex雜耍團，以魔術以及氣球等奇幻元素帶來表演變臉秀。

戶外大草原草地音樂會則邀請台北大學吉他社清新開場，溫暖女聲洪安妮、個性嗓音的陳忻玥、新生代獨立樂團「好樂團」，以及入圍過金曲獎的客語音樂創作組合的「青鳥合唱團」到場熱力開唱。

客家局表示，除了精彩的音樂藝文演出，還有擂茶甜甜圈皂及客家粄條手卷DIY體驗區手作，加上哈客市集的生活日用文創品，以及定向越野活動，讓民眾動腦闖關，挑戰成功還可把限量好禮帶回家。

(中時 )