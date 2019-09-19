據報導，美國白宮正考慮川普總統是否在24日聯大發表演講時提及涉疆問題，美國副總統彭斯和國務卿蓬佩奧也可能在聯大期間提及涉疆問題，美方還將召開涉疆問題會議。中國外交部發言人耿爽今天（19日）在例行記者會中重申，外國無權干涉中國內政，同時奉勸美國先管好自己國內的人權問題。

耿爽表示，即將開始的第74屆聯大一般性辯論，為國際社會圍繞事關世界和平與發展的重大問題進行討論提供了重要平台和重要契機。如果有國家在此期間借機對他國事務說三道四，干涉他國內政，那將是不合時宜、不得人心，也不會得逞的。

至於涉疆問題，耿爽再次重申，「新疆事務純屬中國內政，外國無權干涉。近期美方官員多次罔顧事實，打著人權的幌子，對中國治疆政策說三道四，中方對此堅決反對。」

耿爽指出，涉疆問題不是民族、宗教、人權問題，而是反分裂反暴恐問題。新疆的反恐鬥爭和去極端化工作取得顯著成效，已近3年沒有發生暴恐案件，相關舉措最大限度保障了各族人民的生命權、健康權、發展權等，為國際反恐事業做出了重要貢獻。近千名外國使節、國際組織官員、媒體人士先後訪問新疆，都對當地依法打擊和預防恐怖主義表示認可和贊許。中方敦促美方尊重事實真相，停止以人權為名，行干涉內政之實。

耿爽奉勸美國，如果美國真的關心人權，就應該花大力氣解決自身槍支氾濫、貧富分化、性別歧視、社會治安問題，就應該高度重視人權高專報告中提出的關切，解決針對難移民的暴力、長期羈押、阻礙人道主義救助等問題，停止任何導致難民兒童同家人分離的行為，就應該停止動輒搞單邊制裁肆意侵犯他國人民的人權。

(中時 )