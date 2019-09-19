台未收ICAO邀請函 蔡英文：當然是中國打壓 17:422019/09/19 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台灣今年仍未收到ICAO邀請函，蔡英文總統今(19日)受訪時表示，「當然還是中國的打壓」。(吳亮賢攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國際民航組織（ICAO）每3年一度的大會，台灣今年仍未收到邀請函，蔡英文總統今(19日)出席金仲獎頒獎典禮時表示，「當然還是中國的打壓」，並強調會持續不斷努力，讓國際上同情我們、支持我們的聲音越來越多，尋求加入ICAO的機會。 對於外媒報導吐瓦魯總理換人，未來與台邦交可能會出現危險，蔡英文則回應，「我們外交部對所有情勢都有掌握，現在吐瓦魯情況是屬於正常。」 至於老農津貼調漲，是否為選前釋放利多，蔡英文說，是按照相關的法令來調漲，「時間也到了，本來就是應該要到調漲的時候。」 (中時 ) #2020大選 #蔡英文 #邀請函 #吐瓦魯 #ICAO 也許您會感興趣 推薦閱讀 初選的血還在滴 蔡賴會破局 02:442019/09/15 政治要聞 藍營亂不停 辣台妹無賴也大於2 02:442019/09/15 政治要聞 蔡英文走訪嘉義 挺賴勢力歸隊整合 02:442019/09/15 政治要聞 蔡英文參拜鹽水護庇宮支持者擠爆？網神回 09:092019/09/15 政治 蔡英文為何沒論文有學位 彭文正稱找到答案 23:592019/09/15 政治 不只有錯怪前朝！蔡這番話遭譏：連口號都是馬英九的 15:552019/09/16 政治 索台斷交非單一事件 蔡英文還會「撿到槍」？ 23:292019/09/16 兩岸 蔡論文爭議 徐世榮護航遭嗆：自侮人侮 19:012019/09/18 政治 蔡英文博士論文有人借閱了 閱讀規定超嚴格 21:492019/09/18 政治 彭文正爆蔡英文學術證據正在消失？ 網：快破案了 21:582019/09/18 政治 政治熱門新聞 國民黨「黑英計畫」文件曝光？蔡英文親自回應了！ - 政治 蔡論文若被發現... 黃暐瀚：恐重大衝擊總統選情 - 政治 小英論文今年才登錄？總統府說話了 - 政治 - 工商 郭韓大鬥法 李艷秋看完感嘆2句話... - 政治 侯友宜、鄭文燦 奪幸福、滿意度雙冠市長 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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