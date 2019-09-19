國際民航組織（ICAO）每3年一度的大會，台灣今年仍未收到邀請函，蔡英文總統今(19日)出席金仲獎頒獎典禮時表示，「當然還是中國的打壓」，並強調會持續不斷努力，讓國際上同情我們、支持我們的聲音越來越多，尋求加入ICAO的機會。

對於外媒報導吐瓦魯總理換人，未來與台邦交可能會出現危險，蔡英文則回應，「我們外交部對所有情勢都有掌握，現在吐瓦魯情況是屬於正常。」

至於老農津貼調漲，是否為選前釋放利多，蔡英文說，是按照相關的法令來調漲，「時間也到了，本來就是應該要到調漲的時候。」

(中時 )