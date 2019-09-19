秋紅谷生態公園曾舉辦露天音樂會，吸引大批人潮，平時或假日都能吸引許多民眾到此，長期發展效益可期。（盧金足攝）

台中市政府經濟發展局19日舉辦「秋紅谷附屬設施現況標租案」招商說明會，吸引眾多餐飲、咖啡、婚紗、伴手禮、糕餅等業者出席。（盧金足攝）

秋紅谷景觀生態公園位於台灣大道、朝富路口，是台中市知名景點，曾獲全球卓越建設獎肯定的榮耀；由於之前秋紅谷內附屬設施閒置一段時間，為活化利用附屬建物空間，市府舉行公開標租，強調看好人好帶來錢潮，吸引眾多餐飲、咖啡、婚紗、伴手禮、糕餅等業者問津。

市府指出，秋紅谷附屬設施標租案現已上網公告，總面積達744.32平方公尺，包含靠台灣大道建物（A棟）及經貿展演棟（B棟），租期5年，法人、經政府立案的人民團體或商號均可投標，11月4日截止投標。

台中市府經濟發展局19日於長榮桂冠酒店舉辦「秋紅谷附屬設施現況標租案」招商說明會，秋紅谷附屬設施將採公開標租，以月租金投標，且不得低於公告月租金18萬元。

此外，有別於先前委託經營，為了減輕廠商負擔，地價稅由市府支出，廠商可利用秋紅谷景觀內的木質平台舉辦活動，開放在符合《台中市公園及行道樹管理自治條例》條件下，烹煮、燒烤食物。

「人潮帶來錢潮！」市府強調，秋紅谷生態園區鄰近國道1號、74號快速道路及朝馬轉運站，有絕佳交通區位優勢，周邊還有台中國家歌劇院、老虎城、新光三越及大遠百等，並與逢甲商圈串聯，消費娛樂機能豐富，平時或假日能吸引許多民眾到此，長期發展效益可期。

(中時 )