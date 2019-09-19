以6000名志工成就史上最美2019台灣燈會，今年10月，屏東縣政府接續承辦台灣設計展與國慶煙火，在一呼百應下，1300名志工陸續到位，希望以熱情彩繪國境之南的畫布，讓屏東能夠持續色彩繽紛。
屏東縣長潘孟安指出，台灣設計展從10月5日至20日在屏東展開，今年以「超級南方、非常台灣」為主題，且透過文化路徑方式，打造衛星展區屏東菸葉廠、勝利星村創意生活園區，將屏東特色產業、文化觀光、社會福利，經由 設計元素加值，展現越在地越國際的屏東特色與經驗。
因展期適逢國慶煙火施放，特地將志工分成導覽、接待、交通、環保、賽格威等組別，另特別規畫接駁車導覽組，沿線導覽解說服務，讓旅客乘坐接駁車時能同時了解屏東文化古蹟等人文特色。
屏縣府社會處長劉美淑表示，設計展已招募800位「超級志工」，SUPER正是由S(smile)微笑、U(understanding)理解、P(passion)熱情、E(energy)活力、R(responsibility)責任等字元組合而成。期許藉由志工傳達為旅客服務無所不在的「Super」服務精神。
從台灣燈會至設計展，無役不與的志工歐美靜說，身為屏東人這都是難得經驗，畢竟屏東地處國境之南，很容易被其他城市所忽略，透過大型活動把屏東美好宣傳給其他遊客，「如果不把握機會真的會覺得可惜」。
(中時 )
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