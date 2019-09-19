善教堂因921地震全倒，重建後的廟宇雄偉壯觀。（王文吉攝）

國立歷史博物館研究員從倒塌的廟宇瓦礫堆下，成功搶救麒麟剪粘，並完整保存在台灣歷史博物館。（王文吉攝）

台灣歷史博物館歸還200多件代表性文物。並協助善教堂建置恆溫恆濕的典藏室。（王文吉攝）

台灣歷史博物館歸還善教堂「善教觀成」匾額。（王文吉攝）

台灣歷史博物館歸還善教堂「善教觀成」匾額。（王文吉攝）

善教堂舉辦「文物返鄉之旅」特展，展示多件珍貴宗教文物。（王文吉攝）

善教堂屋脊。（王文吉攝）

台中東勢百年古廟「善教堂」遭921地震無情震毀，當時學者專家發動搶救，救回900多件珍貴宗教文物。在921地震20周年前夕，台灣歷史博物館歸還200多件代表性文物，並與廟方策畫「文物返鄉之旅」特展，盼藉此讓信眾了解過去、聯繫歷史，獲得面對災害的勇氣。

善教堂主祀關聖帝君，20年前因強震全毀，國立歷史博物館研究員深入災區搶救，完整保存不少剪粘、木雕、石刻、神像及木造建築構件等。數百件珍貴文物2002年由台灣歷史博物館承接保存工作，館方最近協助善教堂建置恆溫恆濕的典藏室，並歸還200多件代表性文物。

「一部分的我們，經過7千多個漫漫長日，終於回家了...」麒麟剪粘、匾額、神桌，以及栱、吊筒、屋脊、束隨、束木等木造建築構件等文物，返回善教堂展出，吸引許多信眾到場回憶過往。主委劉正文說，由於廟內空間有限，無法全數陳列，將輪流開箱展覽。

台灣歷史博物館館長林崇熙表示，善教堂重建後，廟宇變得更為美輪美奐，在除舊布新過程中，也希望能夠保存傳統文化。這20年來國立歷史博物館、台灣歷史博物館接力保存，相信鄉親家中也有相關珍貴文物，期盼能割愛充實廟裡館藏，共同攜手守護、發揚地方文化。

前往看展的立委江啟臣說，廟宇文物如果沒有好好保存，一次天災地變或歲月摧殘就不見了，非常可惜。感謝博物館研究員發動搶救，讓百年文物暫獲保存，離鄉7千多個日子後，終於回到自己家裡，善教堂是第一間廟宇，接下來還有其他更多間，希望珍貴文物回到原鄉。

善教堂位於台中市東勢區下新里，外地民眾剛看字意常誤以為是天主或基督教堂，這間客家庄信仰中心原本是供奉三山國王的「王爺公廟」，因日治時期多名鴉片煙癮者在此成功戒毒而聞名，後來改建為「善教堂」，主祀關聖帝君，見證客家信仰的歷史與沿革。

(中時 )