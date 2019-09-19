李宗燦利用益生菌改善文蛤養殖環境。（張朝欣攝）

台西鄉文蛤養殖面積達上千公頃，近幾年疑因天候因素文蛤收成率不到3成，文蛤養殖業者李宗燦與高雄海洋科技大學產學合作，利用科學化管理加上本身經驗，今年收成率達5成以上，其科學養殖成為其他業者的參考典範。

李宗燦養殖文蛤、魚蝦已有30餘年經驗，為了行銷台西優質文蛤，在雲林區漁會輔導下成立文蛤產銷班，採用低密度、科學化、無汙染的友善土地養殖方式，並利用益生菌改善養殖環境。

李宗燦的養殖池為共生混養池，主要養殖物為文蛤、沙蝦、草蝦，另有虱目魚、黃錫鯛、金錢魚等工作魚，形成1個養殖生態，配合益生菌減少水質病源菌問題，因此完全不用藥劑。

李宗燦表示，老一輩養殖業者大多依賴經驗，遇到文蛤大量死亡，就是翻土、換水，卻不知其科學原理，無法依情況即時應變，面對愈來愈極端的氣候變化，除了經驗，必需配合科學方法，才能養出優質量多的文蛤。

李宗燦因此與高雄海洋科技大學產學合作，透過其輔導團隊的駐地實驗室、益生菌工廠、技術交流中心，每周進行水質檢測，一發現問題便立即處理，避免問題持續擴大。

李宗燦指出，水產養殖必需與時俱進，才能獲得消費者的信賴，因此他陸續通過雲林縣安全農產品管理、綠標章驗證、零藥物檢出金標章，今年並獲選農委會水產類產銷履歷達人，希望藉此提升台西水產養殖的品質與形象，吸引年輕人回鄉共同打拚。

(中時 )