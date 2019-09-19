監獄收容人巧手送愛，原木家具贈弱勢家庭。（張朝欣攝）

雲林監獄家具木工技訓班學員化身巧聖先師，打造獨具匠心的手工家具，19日贈給北港家扶中心受扶助戶，這些家具均以原木為材料，採卡榫工法製作，既美觀又耐用，讓受助者省下1筆不小的購買家具開銷。

雲林家扶中心北港服務處日前接獲法務部矯正署雲林監獄送來45件原木家具，包括鞋櫃、方凳、中式方凳、小靠背椅、面紙盒，都是監獄收容人以純手工卡榫打造，19日由家扶轉送給9戶受扶助戶。

雲林監獄典獄長林憲銘表示，監獄為了培訓收容人一技之長，聘請老師開辦家具木工技訓班，這批小型家具是收容人以平榫、三缺榫、指接榫、鳩尾榫等專業工法製作，完全不用金屬鉚釘，希望結合技能學習與社會公益，讓收容人用巧手送愛。

北港鎮受助者71歲阿公段志儒高興地試用家具，表示家裡的鞋櫃已經很老舊，木質鞋櫃剛好是他最需要的；中式方凳用卡榫工法製作，非常堅固，坐起來很穩，不用擔心跌倒。

水林鄉64歲阿嬤蔡林麗卿帶著孫女一起來搬家具，阿嬤說現在原木家具都很貴，家裡只買得起塑膠家具，謝謝雲林監獄送她堅固實用的原木椅子與櫃子，還有充滿質感的原木面紙盒「若自己買可能要花好幾千元」。

家扶督導王耀慶指出，雲林監獄捐贈的45件原木家具，不僅讓收容人的工藝展現監獄技訓班的成果，更藉由幫助弱勢回饋社會，用愛心讓大眾肯定其悔改向上的努力。

(中時 )