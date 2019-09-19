海巡署教育訓練測考中心也響應開箱文。（海巡署教育訓練測考中心提供／甘嘉雯傳真）

海巡署教育訓練測考中心為整合教學內容、驗證教育訓練成效，19日於蘆竹區海湖營區，首度以班務活動方式，試行「海巡職能輔導活動」。（海巡署教育訓練測考中心提供／甘嘉雯傳真）

海巡署教育訓練測考中心為整合教學內容、驗證教育訓練成效，19日於蘆竹區海湖營區，首度以班務活動方式，試行「海巡職能輔導活動」，教官科及學員隊帶領各學員班隊，走出教室、走入戶外。

海巡署教育訓練測考中心表示：創新教學模式主要是連結動、靜態，並輔導精進各項海巡職能，秉持Innovative with diversity(多元創新思維)、Technology-aware(科技運用認知)、Uniting multiple domains(跨領域整合)等實踐教育創新精神，透過課程整合及分組協同的模式，設計「槍械知識王、救難神準王、急急如律令、擒賊先擒王、誰有柯南眼、即刻救援王」等六大闖關活動。

「槍械使用、拋繩救生、海巡法律、綜合體技、守望安檢及CPR、AED」課程整合設計於關卡中，提升學員的學習興趣及專注力，另考驗學員在面臨智能、體技之雙重壓力下，如何展現臨機應變、分析判斷、解決問題及團隊合作能力，同時以實作演練驗收課堂學習成果，讓訓練內容更能貼近勤務所需，以持續提升精進教育訓練成效。

(中時 )