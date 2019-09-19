高雄茶商為完成茶農阿公遺願，耗費2年多時間，跑遍全台灣14個茶區，蒐集好茶作為禮盒，要力拚國際茶業市場。（柯宗緯攝）

高雄茶商為完成茶農阿公遺願，耗費2年多時間，跑遍全台灣14個茶區，蒐集好茶作為禮盒，要力拚國際茶業市場。（柯宗緯攝）

「臺茶雲來」禮盒網羅14款好茶，要力拚國際市場。（柯宗緯攝）

高雄茶商李建德出身茶葉世家，三代都賣茶，他為完成阿公的遺願，花了2年多走訪全台茶區，喝了200多種茶葉，找出14個茶區好茶，幫助茶農行銷，以台灣地圖為靈感，作為禮盒外包裝，要讓台灣好茶搶攻國際市場。

李建德透露，打從小時候就跟著阿公在高雄山區採茶，但他發現茶農雖然會種茶，卻不懂得如何包裝茶，因此下定決心，協助茶農包裝設計結合文創元素，推薦給愛茶的人，一次可品嘗到全台好茶。

李建德說，賣茶、摘茶是這輩子他只想做的事，兩年走訪14個茶區，喝了快200多種茶葉，從茶湯、色澤、口感及氣味做篩選，挑選出最合乎大眾口感及售價的茶品，推出這款「臺茶雲來」禮盒。

他除找設計師開模製作「臺茶雲來」外盒造型，雕刻「台灣」字樣，禮盒攤開的上方紋路又變成台灣聞名世界的紫斑蝶，設計感十足。另還製作「台灣茶職人」手冊，希望外國顧客買到禮盒後能推廣台灣好茶，透過喝茶這件小事，在茶桌上完成環島的大事，不只品茶，更能品出台灣茶農及喝茶文化的職人精神。

「臺茶雲來」整合了新北坪林包種茶、桃園特色老茶、南投凍頂烏龍茶、台中梨山茶、嘉義阿里山茶、苗栗大湖蜒仔茶、新竹東方美人茶、雲林古法烘焙茶、台東紅烏龍、花蓮鶴岡紅茶、高雄野茶及屏東港口茶，共14種，口味囊括1種紅茶及13種烏龍茶。

(中時 )