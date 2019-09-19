蔡英文總統論文真假問題愈吵愈烈，蔡也親自出面澄清，世新大學副校長游梓翔卻直指，一句「真的假不了」，或「有博士學位必然有繳交論文」的說法，恐怕很難平息爭議。並指前總統馬英九、前新北市長朱立倫和前台中市長胡志強的博士論文都查得到，為何蔡英文博士論文卻怕被看？

游梓翔在臉書指出，總統府要解釋的是，蔡英文這份幾乎要拿「1.5個博士」的論文，為什麼不能公開讓大家拜讀？府發言人說，蔡總統論文是「依照LSE校方相關規定亦可供人公開檢閱」，但閱覽的重重限制，根本不是LSE校方的通案規定，而是論文作者蔡總統的個人要求。因此蔡也必須說明，論文基於什麼理由要設下如此嚴格的限制，不給大家看？

游梓翔說，台灣在英美完成博士學位的人很多，英國的博士論文除了畢業學校，會由英國圖書館的EThOS編目，其中大量論文作者都會開放下載。而美國的博士論文除了畢業學校的圖書館外，詳細資料會編入ProQuest資料庫。

游梓翔特別以馬英九（Ma, Ying-jeou）、朱立倫（Chu, Liluan Eric）和胡志強（Hu, Zhiqiang）來查詢3人的論文資料，馬、朱是美國博士，胡是英國博士。在ProQuest資料庫中，都可以查到馬、朱論文的詳盡資料；胡志強1985年牛津大學的博士論文，也可在EThOs資料庫中找到，更開放全文下載。他不禁想問蔡總統，是基於什麼理由，不能印一份論文給我們看呢？

有網友回應說：「副校，我見過論文了，只是疑點重重，論文以word文檔打印形式出現，但1989年才有word及打印機，1983年應該是打字機才對。」

(中時電子報)