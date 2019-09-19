鄧樹榮以《馬克白》為文本，加入現代元素，改編為《馬克白的悲劇》。(采青國際藝文提供／王寶兒台北傳真)

《馬克白的悲劇》敘說人類的無窮欲望，可能將為自己導致毀滅性的結果。(王寶兒攝)

貪婪追求權勢，而招致毀滅於一身的《馬克白》，為文學巨擘莎士比亞為人熟知的經典悲劇作品之一。香港著名劇場導演鄧樹榮，以莎士比亞原作改編為《馬克白的悲劇》，加入了「穿越」元素，讓現代男女於夢中回到過去，成為馬克白夫婦，重演他們為不惜殺戮，也要登上皇位、實現權力慾望，最終走向自我敗壞的慘劇。

鄧樹榮表示，《馬克白》的主題簡單來說，便是無分文化、年代與性別的慾望，「怎麼面對自己與別人產生出的慾望，是經常出現在人生裡頭的課題。我在2015年構思《馬克白的悲劇》劇本時，經常作夢，便想出了現代人透過夢境回到古代東方的劇情，香港在當年所發生的一些事情也成為靈感之一。」

導演超過四十項戲劇、舞蹈及歌劇，鄧樹榮劇場經驗豐富，創作能量也廣為外界肯定，曾被法國文化協會的《東西譚雜誌》形容為「香港最具才華的劇場導演之一」。《馬克白的悲劇》原為英國倫敦環球劇場及香港藝術節的委約作品，於各大藝術節也曾有過演出，包括錫比烏國際戲劇節、諾爾斯國際莎劇節及廣州藝術節等，好評如潮。

在莎士比亞所著的《馬克白》中，除了野心勃勃的馬克白，在一旁搧風點火、最後因虧欠感而發瘋的馬克白夫人也是重要角色之一。鄧樹榮則大玩創意，讓飾演馬克白以及馬克白夫人的男女演員，在《馬克白的悲劇》下半場互換角色，大幅衝擊觀眾的既有印象。

鄧樹榮表示，慾望是無分性別的，「馬克白在劇本裡頭是男性，在現實中，也經常提到『男性一定會勇敢』類似的印象，所以我才冒出角色互換性別的想法，能讓很多觀眾產生想像空間，也可以用這樣的手法去展現馬克白與馬克白夫人的一體兩面。」

鄧樹榮提到，過去他曾執導莎翁的其餘作品，包含《哈姆雷特》及《泰特斯》，相較之下，對於《馬克白》比較能投入作品其中，「《馬克白》的劇情，我想是對中年人特別有意義，因為中年人對於工作、家庭發展可能已經到了某一個階段，比方說在工作裡的中年人，他上有老闆，下有雇員或是團隊下屬，如何在現有位置再上一層，對中年人來說是一個很普遍的問題，我自己就很有感覺。」

《馬克白的悲劇》將在9月20日至21日於水源劇場演出。

(中時 )