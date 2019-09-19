香莢蘭的幼苗、香莢果，以及加工製品。（廖德修攝）

香草莢加工品可運用在甜點上。（廖德修攝）

有「香料皇后」之稱的香草是十分昂貴的食用香料，每公斤約4至6百美元。農委會桃園區農業改良場副場長傅仰人表示，歷經5年研發，推出香草莢加工新技術，可提升香草醛含量達2.5％以上。據國際標準，香草醛含量合格標準為1.6至2.4％，含量愈高品質愈佳，國產香草莢與馬達加斯加、印尼等頂級產地相比已毫不遜色。

桃園農改場副研究員葉志新表示，由於品質優異產量有限，今年國內估計生產大約4、5百公斤香草莢，已有逾半數經農民直接出口到歐洲。目前國內香莢蘭栽種面積約10餘公頃，預估達到量產時，一年可生產4至5千公斤香草莢，取代5成進口量，產值可望達到1.2至1.5億元。

香草來自於蘭科植物香莢蘭發酵後的果莢，只要幾滴香草萃取物，就能讓各種食物的味道大幅提昇。桃園區農改場自2007年引進香莢蘭種植推廣，近兩年國產香草莢已陸續上市。市面上雖也有低價的化工合成香草醛，但天然香草莢含有的獨特香味卻是人工製品無法取代。

桃園農改場指出，每支香草莢都需透過人工授粉及8個月才能成熟，非常耗費人力及時間，因而更期望能透過開發的加工技術，讓農民辛苦種植出來的香草莢發揮更高的價值。剛採收的香草莢是綠色且無香味，需經殺菁、發酵、乾燥及熟成4個階段加工，才能發揮其獨特香甜味，耗時5、6個月方可完成。

桃園農改場突破傳統日照發酵乾燥方式，研發香草莢發酵機、改善加工製程等。不僅縮短香草莢加工製程時間、提高香氣成分香草醛的含量，同時也加強控制衛生條件，生產出不亞於國際品質的頂級香草莢。

以高香草醛加工技術取得的國產優質香草莢，相較於進口香草莢，1支可以抵2支，具有濃郁香甜的香草味，適用於製作蛋糕、冰淇淋、巧克力等食品，以及加工萃取利用。國產香草莢零售價每支約1至200元，換算每公斤達3至6萬元，目前國內香草莢栽培生產分布各地，高屏最為密集。

香草莢為極具外銷潛力的作物，雖然目前栽培面積不足以供應大量外銷，但已有農民自行接洽國外市場，包含日本、歐洲、美國等。

(中時 )