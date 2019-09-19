◎國民黨傳黑英計畫 卓榮泰要藍麥擱亂

報載，國民黨文件流出！驚現「黑英計畫」，擬攻蔡英文總統學歷。民進黨主席卓榮泰今在臉書表示，果真如此？看樣子，國民黨出手前是經過縝密的算計，並出現「黑英三部曲」。「真的，麥擱亂啊！」

◎柯人馬占機要缺 挨酸違章建築

台北市長柯文哲2104年勝選後，自詡沒帶選舉團隊進市政府，但近來卻屢遭質疑，將「柯家軍」人馬安插進市府或附屬單位任職，實際上卻協助台灣民眾黨、政治相關事務。今市議會民政委員會上，議員輪番質疑柯家軍的人馬搶占市府各局處機要缺，領高薪卻在忙著選立委或是政治事務，根本是「違章建築」。

◎新北增2例屈公病 台南也拉警報

疾病管制署今(19)日公布新北市新增2例本土屈公病病例，個案是中和區力行里50多歲男性及外南里60多歲女性，其中50多歲男性曾經前往台南，使得台南開始風聲鶴唳，緊急針對個案經過區域進行防治工作。

◎李榮浩曬領證照 楊丞琳甜認已婚

楊丞琳今年7月在李榮浩生日時接受男友求婚，兩天前大陸網友爆料兩人赴合肥民政局領證，還被拍到現場照，當時楊丞琳和李榮浩雙雙回應：「謝謝大家關心」。今(19日)楊丞琳出席活動，親口證實喜事，兩人稍早也一同在網上分享領證照，寫下：「祝福我們收到了，謝謝」。

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(中時電子報)