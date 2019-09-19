美國紐約州長島日前發生一椿令人心寒的悲劇。一名16歲少年在購物中心露天停車場遭圍毆，被活活刺死。警方表示，鬥毆過程中有逾五十名青少年在旁邊全程圍觀，然而，他們不但沒有人出手阻止，還紛紛掏出手機，忙著拍攝影片上傳到社群網站。

根據網易新聞報導，當地時間9月16日，位於紐約長島歐辛賽德社區的海濱中學附近爆發一場激烈的課後鬥毆事件。在此過程中，16歲少年哈桑·莫里斯和一名朋友在一家披薩店門前被六、七個人圍攻。

當時在場參與和圍觀鬥毆五十至七十名青少年目睹這樣殘暴的場面，但卻沒有人上前幫忙阻止。不僅如此，有些人還掏出手機記錄下了這場混戰和莫里斯生前遭遇痛苦的全過程，並將影片上傳到多個社群網站。

警官菲茨帕特里克在17日記者會說，「孩子們就站在那裡，沒有人上前去幫助哈桑。他們選擇錄下他的死亡過程，而不是伸出援手。」最終，莫里斯不幸因胸部被刺傷醫治無效去世，他的朋友手臂和頭部受傷。

菲茨帕特里克警官稱，這場打鬥是因為「對一位年輕女士爭鋒吃錯」引發。莫里斯的姐姐凱安娜告訴《新聞日報》，弟弟曾因送一個女孩回家而受到女孩前男友的威脅。凱安娜說，哈桑一開始並不擔心，「他當時的態度是，如果你能打贏我的話，好吧。但沒人知道他（前男友）會帶著那麼多人來，還帶著刀」。

菲茨帕特里克也證實，莫里斯曾在社群網站上受到威脅，儘管他知道有人可能會在放學後出現「收拾」他，但他並沒有攜帶武器。

當地學區發言人唐娜·克勞斯證實，莫里斯是海濱中學一名高三學生。她表示：「整個社區對這場悲劇感到震驚和悲傷。」

菲茨帕特里克警官表示，警方目前正在尋找被認為與襲擊有關的六到七名青少年，並敦促任何了解鬥毆情況的人主動向警方報告，「不能再這樣下去了。當你的朋友們都快死了，而你卻站在那裡拿著手機拍攝視頻，這簡直令人震驚。」

海濱中學所在地納索縣的行政長官勞拉·柯蘭18日出面呼籲居民：「我想請求所有的居民，不僅僅是年輕人。如果你看到有人處於嚴重的危險，請使用你的手機來獲得幫助，而不是點讚和分享。」

(中時 )