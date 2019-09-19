農改場引進割捆機，數年來經過測試及田間觀摩，終於能正式上線。(資料照片，莊曜聰攝)

台南市是本產胡麻主要產區，這次善化、西港、安定、將軍農會都獲得補助，添購一台割捆機。(莊曜聰攝)

為解決農村人口老化、勞動力缺乏問題，台南區農業改良場自義大利引進並改良出乘坐式割捆機，只要1個人就能操作，1台機器就抵得上24個人力，經過數年時間測試及田間觀摩，今年首度由農委會補助台南主要胡麻產區的4間農會添購機器，並提供農民代耕及採收服務，預計在二期作胡麻收成期就能派上用場。

近年來因民眾對食安問題相對重視，透過農會輔導，農民種植胡麻的意願也提升不少，根據農糧署資料統計，全台胡麻栽種面積約2080公頃，台南市是主要產區，種植面積就有1469公頃，年產量約1497公噸，均占全台7成以上，產品也相當多元，但胡麻栽培過程倚賴人力，尤其採收期更經常有人力不足的現象。

南市農業局輔導農會成立農業技術團、人力活化團，並導入省工機械，引進咖啡光選機、蘆筍選別機等，降低因人力缺乏而提升的生產成本，這次在重要產區的善化、西港、安定、將軍各配置1部割捆機，胡麻農機代耕服務團正式成軍，希望能解決農業缺工問題，讓胡麻質量再向上提升。

台南市農業局局長李朝塘指出，乘坐式割捆機造價約80萬元，每天可採收面積約1.2到1.6公頃，以同樣工時計算可取代24名人力，且機器經過農改場進行改良後，也讓胡麻捆束更為牢靠，工作效率更高，將軍區農會總幹事吳明成說，推廣代耕服務，試辦期間收費價格每分地1200元，若以原本人力每分地3000元計算，可省下一半有餘。

(中時 )