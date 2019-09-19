UberEats進軍竹南，19日舉辦說明會吸引有興趣的民眾參與。（巫靜婷攝）

繼5月起foodpanda陸續進軍竹南、頭份、苗市地區，改變民眾用餐習慣，UberEats近期也開始招募外送員投入竹南外送服務，搶食外送商機，19日舉辦2場說明會吸引逾百名有意從事外送工作的民眾參加，會後教導外送員開通帳號並領取保溫袋，竹南民眾對於兩大外送業者先後進駐服務，備感新鮮與期待。

foodpanda鮮明的桃紅色商標穿梭苗縣3大人口稠密區，位在服務區的民眾皆可利用手機APP隨時隨地訂餐，享受便利的用餐體驗，而競爭對手UberEats去年起陸續開通基隆、台北、新北、桃園、新竹、台中、彰化、嘉義、台南、高雄等10大地區後，7月起再宣布招募宜蘭、苗栗、屏東的外送員，並開始舉辦說明會。

觀察UberEats苗栗場說明會，新加入的外送員以青壯年男性居多，不乏許多「斜槓族」看上外送兼職能自由控制接案時間，不用繳納月費還能賺些零用錢，薪資結構除了基本車資，完成不定期獎勵措施可額外賺獎金。UberEats說明，外送員資格適用於全台，正陸續接洽配合店家，近期將於官網公布竹南確切服務範圍及時間，預計上線時間為上午10點至晚間10點。

竹南成為兩大外送業者的兵爭之地，陳姓民眾表示，2家的付費方式沒有太大差別，餐點如有相同選項，哪家外送平台給的優惠多就用哪家，徐姓民眾則表示，foodpanda的介面已經用的蠻習慣的，但尖峰時間曾等1杯飲料要30分鐘以上，配送快慢也會影響使用意願。

(中時 )