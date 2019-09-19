喜愛唱歌的78歲徐姓老翁因長年抽菸，日前感覺喉嚨卡卡，一開始他還不在意，認為這樣的嗓音較有磁性，但情況未改善，接著又出現吞嚥困難、喉嚨痛等症狀，就醫檢查才知罹患喉癌第二期，經接受放射線治療，目前恢復良好，他嚇得直呼「要戒菸」。

亞洲大學附屬醫院耳鼻喉部主治醫師黃純惟指出，徐姓老翁數月前開始感覺喉嚨卡卡，他到診所就醫，被診斷為慢性咽喉炎並接受治療，但症狀不但未改善，還有惡化情況，到醫院檢查才發現喉部的會厭軟骨處有2.5公分大腫瘤，切片證實為喉癌第二期。

因徐男平常熱愛唱歌，很擔心治療後會影響歌喉，經與醫療團隊討論，決定接受放射線治療，保留喉部的構造與機能，經治療7周後，順利恢復。黃純惟表示，喉癌位居台灣男性癌症第17名，其好發於40歲以上，有抽菸、喝酒或嚼檳榔等習慣的男姓。

黃純惟強調，喉癌治療方式包括手術切除、放射線治療和化學治療，其中，放射線治療後能經口發音，治癒率高，但若是喉癌晚期患者則須合併手術切除，提醒有抽菸、喝酒或嚼檳榔習慣者，若感覺喉嚨怪怪的，應儘速就醫。

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(中時 )