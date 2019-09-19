北京墨齋今年首度參加ART TAIPEI，並將帶來藝術家徐冰的作品。（ART TAIPEI提供／李怡芸台北傳真）

今年初，四大藝博會同一時期齊聚台北，堪稱年度話題與現象，但另一方面則是擔心由中華民國畫廊協會主辦的「台北國際藝術博覽會」（ART TAIPEI）將會受到擠壓，畫廊協會理事長鍾經新則宣告，今年10月18日將登場的本屆ART TAIPEI，共有來自全球共141家畫廊參加，相較於去年的135家實為成長。

鍾經新指出，ART TAIPEI近年以「學術先行，市場在後」的理念，除了呈現業界面貌，亦規畫有特展，並舉辦多場論壇，「肩負藝術教育及土地的使命感」。今年141家畫廊中有25家是首次參加，其中包括位於北京草場地的墨齋，而法國的塗鴉界名人Ceet Fouad也首度來台，在松山文創園區牆面現地創作，他以雞為主題的作品幽默逗趣，作為ART TAIPEI的暖身，與參觀民眾互動。

本屆ART TAIPEI以「光之再現」為主題，希望開拓華人藝壇的無限可能性，主題特展承繼前兩年的戰後台灣藝術史主題，今年仍邀請白適銘教授策畫「越界與混生—後解嚴與台灣當代藝術」梳理1980至2000年間當代藝術發展；另一特展則由台灣藏家提供裝置、雕塑和攝影作品，呈現台灣的藝術收藏脈絡。

ART TAIPEI自2013年開始設「MIT新人推薦特區」，文化部次長蕭宗煌指出，至今已推薦超過100人次，他指出：「台灣的藝術生態上，沒有畫廊產業是不完整的」在美術館以策展方式聚焦主題與論述面向的同時，畫廊則是更多元、真實的生態現象，因此文化部也將持續以支持產業的角度，鼓勵與補助ART TAIPEI這類的藝博會平台。

蕭宗煌也表示，業界反應在陸美貿易戰及香港政經不穩的情況下，台灣應爭取調整藝術品進口稅，爭取國際拍賣公司返台，政策上固然希望能協助業者，因牽涉層面較廣，文化部仍將持續與經濟部協商。

(旺報 )