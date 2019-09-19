今年適逢921地震發生20周年，為傳遞災害經驗、讓民眾更深刻了解地震的發生原因與防災觀念，位於台中市霧峰區的921地震教育園區即日起至25日免費開放參觀，且21日當天，館方也將舉辦「食用X實用」防災用品展、快閃音樂偶劇等活動。

921地震園區指出，20年前的地震重傷台灣，但也因為台灣位於板塊交界，無法避免地震的發生，讓「防災」、「減災」課題更顯重要，透過「20周年紀念活動」盼提升民眾風險意識及落實安全防災文化，從19日起至25日，免費開放民眾入園參觀，藉由災難身歷其境的方式呼籲大家做足準備。

園區指出，配合921地震20周年紀念活動，當天上午10點開始，園區內將設置「地震市場」展示台灣與日本在食衣住行等方面的防災用品，緊接著，11點至下午2點則有快閃音樂偶劇，科博館萌寵恐龍家族與水保局水精靈等偶人將歌聲與舞蹈傳遞防災能量。

傍晚時刻，地震園區操場將放映「星空皮克尼克電影院－老師你會不會回來」影片，邀家長帶著孩子、徜徉在草地上，一邊享受野餐、同時觀賞影片。

(中時 )